品薄懸念の解熱剤、食薬処が供給拡大へ

韓国品薄懸念の解熱剤、食薬処が供給拡大へPICK UP医薬NEW国・地域韓国業種医薬関連タグ韓国医薬品貿易関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW宅配便に遅れ、コロナで配送員不足中国-全国運輸倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWコロナ感染、無症状の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアリババ、コロナ禍の中小企業支援中国-浙江ＩＴＩＴ一般その他製造金融一般その他サービス観光小売り外食・飲食NEW珠海イミグレの通過要件強化、21日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事解熱薬パラセタモール、売り上げが238％増マレーシア医薬保健医療医薬品保健省、解熱剤の供給不足を否定フィリピン医薬保健医療医薬品医薬品価格の高騰と品切れ、コロナ第３波でミャンマー医薬医薬品解熱鎮痛剤など医薬品３種、８月に不足か台湾医薬保健医療医薬品社会一般マレーシア人は鎮痛薬の摂取過多、専門家警告マレーシア医薬保健医療医薬品