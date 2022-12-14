コロナ感染、無症状の発表取りやめ

中国-全国コロナ感染、無症状の発表取りやめ安全情報社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW宅配便に遅れ、コロナで配送員不足中国-全国運輸倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWコロナ感染、無症状の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアリババ、コロナ禍の中小企業支援中国-浙江ＩＴＩＴ一般その他製造金融一般その他サービス観光小売り外食・飲食NEW珠海イミグレの通過要件強化、21日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事コロナ国内感染、１～４日は92人中国-全国社会保健医療社会一般国内感染、低水準を維持 300人台で推移、無症状も減少中国-全国社会保健医療社会一般上海の収束傾向が鮮明 国内症例200人台まで減少中国-全国社会保健医療社会一般感染者２万人未満、４日連続（27日）タイ社会保健医療医薬品社会一般感染者8165人、14日連続で１万人割る（１日）タイ社会統計保健医療医薬品社会一般