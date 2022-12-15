起亜・華城工場労使、ＥＶ新工場巡り対立

韓国起亜・華城工場労使、ＥＶ新工場巡り対立車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波吉利傘下のＥＶ「ZEEKR」、米でＩＰＯ申請中国-浙江車両自動車金融一般証券NEWＢＹＤが西安工場の生産増強、年産100万台中国-陝西車両自動車設備投資建設・プラント車部品NEWデルタとＮＸＰ、ＥＶ分野で戦略提携台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW起亜・華城工場労使、ＥＶ新工場巡り対立韓国車両自動車NEWＥＶ普及策第２期、75万台に補助金給付インド車両統計自動車電機インフラ環境政策・法律・規制NEWマヒンドラ、西部プネにＥＶ製造工場を建設へインド車両自動車電子・コンピューター電機精密機器機械建設・プラント環境政治一般政策・法律・規制車部品NEW関連記事現代自の米ＥＶ工場、早期建設は困難か韓国車両自動車起亜、華城にＰＢＶ専用工場建設へ韓国車両自動車起亜が職域接種、華城など３工場で実施へ韓国車両自動車保健医療雇用・労務起亜自の国内工場、10日に稼働停止韓国車両自動車起亜自、新車の生産ラインが一部中断韓国統計自動車二輪車保健医療社会一般雇用・労務