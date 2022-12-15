マカオが購入制限、抗原検査キットや解熱剤

マカオマカオが購入制限、抗原検査キットや解熱剤社会NEW国・地域マカオ業種社会関連タグ香港マカオ保健医療医薬品政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW宅配便に遅れ、コロナで配送員不足中国-全国運輸倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWコロナ感染、無症状の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアリババ、コロナ禍の中小企業支援中国-浙江ＩＴＩＴ一般その他製造金融一般その他サービス観光小売り外食・飲食NEW珠海イミグレの通過要件強化、21日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事北京市、「理性的な医薬品の購入を」中国-北京社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制解熱剤が品薄、本土需要で爆買い発生香港社会保健医療医薬品社会一般小売り保健省、解熱剤の供給不足を否定フィリピン医薬保健医療医薬品清明節のマカオ入境旅客数17％増香港観光観光娯楽マカオＴＤＭ放送、規制懸念で横琴移転断念マカオ媒体設備投資不動産メディア