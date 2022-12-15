13日コロナ感染は26人、９月以来最多を更新

カンボジア13日コロナ感染は26人、９月以来最多を更新医薬NEW国・地域カンボジア業種医薬関連タグカンボジア保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW宅配便に遅れ、コロナで配送員不足中国-全国運輸倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWコロナ感染、無症状の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアリババ、コロナ禍の中小企業支援中国-浙江ＩＴＩＴ一般その他製造金融一般その他サービス観光小売り外食・飲食NEW珠海イミグレの通過要件強化、21日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事12日のコロナ感染は25人、９月21日以来最多カンボジア医薬統計保健医療11日のコロナ新規感染は13人、患者数111人カンボジア医薬保健医療７日のコロナ感染は12人、６日連続で２桁カンボジア医薬保健医療新型コロナ新規感染者、５日は15人カンボジア医薬統計保健医療新型コロナの新規感染者、17日は５人カンボジア医薬統計保健医療