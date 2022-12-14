新規感染1817人、前日比2.5倍（13日）

シンガポール新規感染1817人、前日比2.5倍（13日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ緩和「後戻りせず」、入国規制の緩和示唆中国-全国社会ＩＴ一般保健医療社会一般NEW宅配便に遅れ、コロナで配送員不足中国-全国運輸倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWコロナ感染、無症状の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWアリババ、コロナ禍の中小企業支援中国-浙江ＩＴＩＴ一般その他製造金融一般その他サービス観光小売り外食・飲食NEW珠海イミグレの通過要件強化、21日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新規感染902人、前日から18％減少（11日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1102人、前日から18％減（10日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1817人、前日から2.3倍（６日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2388人、前日比2.2倍（22日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染3111人、前日比2.4倍（15日）シンガポール社会保健医療社会一般