７月ＣＰＩ、前年比19％上昇

ミャンマー７月ＣＰＩ、前年比19％上昇民政移管以降の最高値５カ月更新PICK UP経済NEW国・地域ミャンマー業種経済関連タグミャンマー卸売り小売りマクロ経済統計ＣＰＩ河北の１～11月経済統計、鉱工業は5.6％増中国-河北経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売りNEW７月ＣＰＩ、前年比19％上昇 民政移管以降の最高値５カ月更新ミャンマー経済マクロ経済統計卸売り小売りNEW北京の１～11月経済統計、鉱工業は17％減中国-北京経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交上海のＣＰＩ、11月は1.6％上昇中国-上海経済マクロ経済統計天津のＣＰＩ、11月は1.2％上昇＝伸び鈍化中国-天津経済マクロ経済統計関連記事６月ＣＰＩ、前年比19％上昇 民政移管後の最高４カ月連続更新ミャンマー経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般５月ＣＰＩ、前年比で18％超 クーデター以来最大の伸びを更新ミャンマー経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道卸売り政策・法律・規制小売り４月ＣＰＩ、前年比17％超 クーデター以来最大の伸びを記録ミャンマー経済マクロ経済統計物価、政変８カ月で８％上昇 ガソリンなど８割高騰ミャンマー経済マクロ経済統計自動車食品・飲料石油・石炭・ガス必需品が高騰、生活を直撃 食用油・マメなど５割高～２倍にミャンマー経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス小売り