10月の鉱工業生産指数、前年比4.0％低下

インド10月の鉱工業生産指数、前年比4.0％低下経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計自動車統計機動車の免許保有者が５億人超、成人の半数中国-全国車両統計自動車二輪車NEW東風日産、累計販売1500万台達成中国-広東車両統計自動車NEW北京の輸出、１～11月は6.3％減少中国-北京経済マクロ経済貿易統計NEW11月の自動車産業、全分野で増加韓国車両統計自動車NEWＵＭＷの11月販売3.9万台、単月で今年最多マレーシア車両統計自動車車部品NEW11月自動車生産、17％増も13万台下回るインドネシア車両貿易統計自動車車部品NEW関連記事９月の鉱工業生産指数、前年比3.1％上昇インド経済統計自動車医薬品繊維その他製造精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメント鉱業電力・ガス・水道メディア車部品８月の鉱工業生産指数、前年比0.8％低下インド経済マクロ経済統計７月の鉱工業生産指数、前年比2.4％上昇インド経済マクロ経済統計３月の鉱工業生産指数、22.4％上昇インド経済マクロ経済統計鉄鋼・金属10月の鉱工業生産、3.6％に伸び加速インド経済マクロ経済統計電機鉄鋼・金属その他製造電力・ガス・水道