11月ＣＰＩ上昇率、11カ月ぶり目標内に低下

インド11月ＣＰＩ上昇率、11カ月ぶり目標内に低下経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド食品・飲料繊維ゴム・皮革石油・石炭・ガス電力・ガス・水道マクロ経済統計ＣＰＩ浙江のＣＰＩ、11月は1.4％上昇＝0.6Ｐ鈍化中国-浙江経済マクロ経済統計NEW経常性賃金、過去最高も実質ではマイナスに台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW賃金労働者の実質所得、物価高受け５％減韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW11月ＣＰＩ上昇率、11カ月ぶり目標内に低下インド経済マクロ経済統計食品・飲料繊維ゴム・皮革石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW北京の11月ＣＰＩ、1.2％上昇＝0.1Ｐ鈍化中国-北京経済マクロ経済統計広東省のＣＰＩ、11月は1.8％上昇中国-広東経済マクロ経済統計関連記事10月ＣＰＩは6.77％上昇、前月から大幅減速インド経済マクロ経済統計食品・飲料繊維ゴム・皮革石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道社会一般政治一般政策・法律・規制小売り９月ＣＰＩは7.41％、前月から大きく加速インド経済マクロ経済統計政策・法律・規制８月ＣＰＩは7.00％上昇、４カ月ぶりに加速インド経済マクロ経済統計食品・飲料繊維石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道７月ＣＰＩは6.71％上昇、前月から伸び減速インド経済マクロ経済統計社会一般政治一般政策・法律・規制ＣＰＩ上昇率、11月は4.9％インド経済マクロ経済統計通信食品・飲料その他製造電力・ガス・水道卸売り倉庫陸運海運空運教育小売り