「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず

中国-全国「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国日本保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、健康・場所コードを基本不要に中国-上海社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW移動履歴アプリが終了、コロナ対策緩和で中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW１カ月内に感染ピークか 対策緩和で、自宅隔離の備え必要中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、１カ月ぶり１万人割れ中国-全国社会保健医療社会一般NEW「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事「ゼロコロナ」混乱、ＰＣＲ検査体制揺らぐ中国-全国社会保健医療社会一般中国ロックダウン２万カ所、厳戒態勢中国-全国社会社会一般習指導部３期目の外交始動、越書記長が訪中中国-全国政治政治一般外交有人宇宙船を発射、ステーション完成へ中国-全国社会社会一般ゼロコロナ継続伝達、緩和なら「死者２百万人」中国-全国社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制