ファイザー２価ワクチン接種開始、12日から

シンガポールファイザー２価ワクチン接種開始、12日から社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、健康・場所コードを基本不要に中国-上海社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW移動履歴アプリが終了、コロナ対策緩和で中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW１カ月内に感染ピークか 対策緩和で、自宅隔離の備え必要中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、１カ月ぶり１万人割れ中国-全国社会保健医療社会一般NEW「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事ファイザー２価ワクチン、12日に接種開始シンガポール医薬保健医療社会一般政策・法律・規制18歳以上も２価ワクチン接種 ７日から、冬の再流行に備え韓国社会保健医療社会一般政策・法律・規制２価ワクチンの接種対象、年内に18～49歳もシンガポール医薬保健医療医薬品社会一般ＸＢＢ感染の波、早めに終了も＝保健相シンガポール社会保健医療社会一般変異株ワクチンの接種開始 インフルにも備え、感染者は減少韓国社会保健医療社会一般