ＥＶ分野に優遇措置、来年度予算案で検討

インドＥＶ分野に優遇措置、来年度予算案で検討経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド自動車二輪車車部品マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波長安ＥＶ「深藍」、来年最大8000元値上げ中国-重慶車両自動車小売りNEWＢＹＤ、南米チリで乗用車市場開拓中国-深セン車両自動車NEWテスラ上海工場、月末にモデルＹ生産停止か中国-上海車両自動車建設・プラントNEW理想汽車、目標は売上高１兆元企業中国-北京車両自動車設備投資雇用・労務車部品NEWテスラのＥＶ、予約が２日で５千台突破タイ車両自動車NEWビンＦの新モデル、９時間で予約３千台超えベトナム車両自動車NEW関連記事奨励金の受給、ＥＶ電池の安全試験必須にインド車両自動車二輪車環境車部品エキサイド、リチウム電池セルの工場設置へインド製造電機その他製造政策・法律・規制エキサイド、リチウム電池セルの生産検討インド製造電機その他製造政策・法律・規制アマララジャ、10億ドルの設備投資を計画インド製造電機その他製造政策・法律・規制車部品アマララジャ、リチウムイオン電池に投資へインド製造自動車二輪車電機その他製造環境政策・法律・規制車部品