金融オムニバス法案、中銀の国債購入権維持

インドネシア金融オムニバス法案、中銀の国債購入権維持経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア金融一般財政政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア法規チェックアジア法規チェック金融オムニバス法案、中銀の国債購入権維持インドネシア経済金融一般政策・法律・規制財政NEW米国防法案、台湾支援拡充＝下院可決台湾政治政治一般軍事外交喫煙規制法案、導入手段など再検討＝保健相マレーシア社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制金融オムニバス法案、国会本会議で審議へインドネシア金融金融一般政策・法律・規制通常国会が５日に開幕、会期は30日までラオス政治政治一般刑法改正案が近く可決へ、市民団体は懸念インドネシア政治政治一般政策・法律・規制関連記事22年の国債発行、百兆ルピア削減へ＝財務相インドネシア経済マクロ経済金融一般証券財政財務相、金融システム関連の法改正を検討インドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制零細事業者に無利子融資など二つの支援策インドネシア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制コロナ復興予算、695兆ルピアに増額インドネシア経済マクロ経済財政補正予算2段計画、財政赤字は拡大予想インドネシア経済石油・石炭・ガスインフラ金融一般証券政策・法律・規制軍事