新型コロナの域内感染者、12日は１万824人

台湾新型コロナの域内感染者、12日は１万824人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、健康・場所コードを基本不要に中国-上海社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW移動履歴アプリが終了、コロナ対策緩和で中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW１カ月内に感染ピークか 対策緩和で、自宅隔離の備え必要中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、１カ月ぶり１万人割れ中国-全国社会保健医療社会一般NEW「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事新型コロナの域内感染者、11日は１万4034人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、30日は１万7668人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、23日は１万7841人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は４万2212人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、15日は４万5269人台湾社会保健医療社会一般