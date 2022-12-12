新規のコロナ感染者数、3961人（４～10日）

タイ新規のコロナ感染者数、3961人（４～10日）安全情報社会NEW国・地域タイ業種社会関連タグタイ保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、健康・場所コードを基本不要に中国-上海社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW移動履歴アプリが終了、コロナ対策緩和で中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW１カ月内に感染ピークか 対策緩和で、自宅隔離の備え必要中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、１カ月ぶり１万人割れ中国-全国社会保健医療社会一般NEW「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事新規感染3694人、７日ぶり３千人超ベトナム社会保健医療社会一般新規感染者5.5万人、死者29人増韓国社会保健医療社会一般新規感染1161人、２日連続千人超えベトナム社会保健医療社会一般新規感染961人、前日から162人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染50人、２週間内に１桁目標マレーシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制