11月二輪販売59万台、19年10月以来の高水準

インドネシア11月二輪販売59万台、19年10月以来の高水準PICK UP車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア二輪車統計貿易貿易統計北京の輸出、１～11月は6.3％減少中国-北京経済マクロ経済貿易統計NEW11月の掘削機販売16％増、国内がプラス転換中国-全国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW７～９月サービス業収益指数、９業種で悪化香港サービス統計その他サービスNEW22年度８カ月の輸出額、15％増の112億ドルミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW11月自動車生産、17％増も13万台下回るインドネシア車両貿易統計自動車車部品NEW11月二輪販売59万台、19年10月以来の高水準インドネシア車両貿易統計二輪車NEW関連記事二輪販売２カ月連続50万台超、コロナ下で初インドネシア車両統計自動車二輪車二輪生産は３カ月問題なし、ウクライナ影響インドネシア車両貿易統計二輪車電機車部品11月二輪車販売台数、前年比８％減の55万台インドネシア車両統計二輪車10月の二輪車販売台数、２％減の約60万台インドネシア車両統計二輪車４月の二輪車販売台数、３％増の59.8万台インドネシア車両統計二輪車