越境トラックによる直送再開

香港越境トラックによる直送再開９カ月ぶり、陸路輸送が正常化へPICK UP運輸NEW国・地域香港業種運輸関連タグ香港保健医療陸運貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの入国規制緩和の動き越境トラックによる直送再開 ９カ月ぶり、陸路輸送が正常化へ香港運輸貿易保健医療陸運政策・法律・規制NEW深セン検問所が再開準備か 補修や清掃、両地で期待高まる香港社会マクロ経済保健医療陸運社会一般政策・法律・規制入国制限、年内撤廃見送りへ 新型コロナ、災害事態も延長かフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制（表）新型コロナによる日本人入国規制（８日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制深セン入境枠、９日から２千室に拡大香港社会社会一般政策・法律・規制感染者の隔離５日に短縮、入境後検査も緩和香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制関連記事深セン検問所が再開準備か 補修や清掃、両地で期待高まる香港社会マクロ経済保健医療陸運社会一般政策・法律・規制越境トラック、深セン当局の入境規制で打撃香港運輸保健医療陸運政策・法律・規制【ビジネス講座】越境Ｅコマースの輸入手続 第802回中国-全国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制小売り【ビジネス講座】越境Ｅコマース（１）中国-全国経済マクロ経済貿易ＩＴ一般卸売り政策・法律・規制小売り陸路検問所の電子通関移行、業界の対応遅れ香港運輸貿易ＩＴ一般電子・コンピューター倉庫陸運政策・法律・規制