11日のコロナ新規感染は13人、患者数111人

カンボジア11日のコロナ新規感染は13人、患者数111人医薬NEW国・地域カンボジア業種医薬関連タグカンボジア保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、健康・場所コードを基本不要に中国-上海社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW移動履歴アプリが終了、コロナ対策緩和で中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW１カ月内に感染ピークか 対策緩和で、自宅隔離の備え必要中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、１カ月ぶり１万人割れ中国-全国社会保健医療社会一般NEW「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事７日のコロナ感染は12人、６日連続で２桁カンボジア医薬保健医療新型コロナ新規感染者、５日は15人カンボジア医薬統計保健医療新型コロナの新規感染者、17日は５人カンボジア医薬統計保健医療新型コロナ、８日の感染確認は35人カンボジア医薬保健医療医薬品新型コロナ、26日は19人の感染確認カンボジア医薬保健医療