新規感染867人、約７カ月ぶり１千人下回る

マレーシア新規感染867人、約７カ月ぶり１千人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、健康・場所コードを基本不要に中国-上海社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW移動履歴アプリが終了、コロナ対策緩和で中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW１カ月内に感染ピークか 対策緩和で、自宅隔離の備え必要中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、１カ月ぶり１万人割れ中国-全国社会保健医療社会一般NEW「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事新規感染1682人、５日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1576人、３日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1749人、20日ぶり２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1453人、９日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染1483人、３日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般