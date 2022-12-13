22年度８カ月の輸出額、15％増の112億ドル

ミャンマー22年度８カ月の輸出額、15％増の112億ドル経済NEW国・地域ミャンマー業種経済関連タグミャンマーマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、健康・場所コードを基本不要に中国-上海社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW移動履歴アプリが終了、コロナ対策緩和で中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW１カ月内に感染ピークか 対策緩和で、自宅隔離の備え必要中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、１カ月ぶり１万人割れ中国-全国社会保健医療社会一般NEW「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず中国-全国社会保健医療社会一般NEW貿易統計北京の輸出、１～11月は6.3％減少中国-北京経済マクロ経済貿易統計NEW11月の掘削機販売16％増、国内がプラス転換中国-全国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW７～９月サービス業収益指数、９業種で悪化香港サービス統計その他サービスNEW22年度８カ月の輸出額、15％増の112億ドルミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW11月自動車生産、17％増も13万台下回るインドネシア車両貿易統計自動車車部品NEW11月二輪販売59万台、19年10月以来の高水準インドネシア車両貿易統計二輪車NEW関連記事４～９月の農産品輸出、17億米ドルに微増ミャンマー経済マクロ経済貿易統計２月11日までの農産品輸出、27％減ミャンマー農水貿易統計農林・水産ＡＳＥＡＮとの貿易額、18年度は112億ドルミャンマー経済マクロ経済貿易統計10～12月の貿易額は84億ドル、１億ドル増ミャンマー経済マクロ経済貿易統計４～７月の輸出、25％増の48億米ドルにミャンマー経済マクロ経済統計