新規感染902人、前日から18％減少（11日）

シンガポール新規感染902人、前日から18％減少（11日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、健康・場所コードを基本不要に中国-上海社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW移動履歴アプリが終了、コロナ対策緩和で中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW１カ月内に感染ピークか 対策緩和で、自宅隔離の備え必要中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、１カ月ぶり１万人割れ中国-全国社会保健医療社会一般NEW「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事新規感染1102人、前日から18％減（10日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1343人、３日連続で同水準（９日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1363人、前日と同水準（８日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1349人、前日から26%減少（７日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1676人、６日連続で減少（７日）シンガポール社会保健医療社会一般