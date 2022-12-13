11日の感染者39人、18日間連続で死者ゼロ

ミャンマー11日の感染者39人、18日間連続で死者ゼロ安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（12日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海市、健康・場所コードを基本不要に中国-上海社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW移動履歴アプリが終了、コロナ対策緩和で中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW１カ月内に感染ピークか 対策緩和で、自宅隔離の備え必要中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、１カ月ぶり１万人割れ中国-全国社会保健医療社会一般NEW「ゼロコロナ」崩壊、感染急増も実態把握せず中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事10日の感染者18人、17日間連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般５日の感染者６人、12日間連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般１日の感染者16人、８日間連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般24日の感染者22人、新たに死者確認されずミャンマー社会統計保健医療社会一般23日の感染者21人、新たに死者１人確認ミャンマー社会保健医療社会一般