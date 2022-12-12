〔アジア人事〕東京エレクトロンなど

日本〔アジア人事〕東京エレクトロンなど経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ中国タイ日本車部品ゴム・皮革その他製造マクロ経済スポーツ関連トピックス・特集・連載アジア関連人事情報アジア関連人事情報〔アジア人事〕東京エレクトロンなど日本経済マクロ経済その他製造ゴム・皮革スポーツ車部品NEW〔アジア人事〕丸紅日本経済マクロ経済その他製造電力・ガス・水道〔アジア人事〕イオンディライトなど日本経済マクロ経済自動車電機その他サービス倉庫陸運〔アジア人事〕日本電産など日本経済マクロ経済その他製造〔アジア人事〕ジンズホールディングスなど日本経済マクロ経済機械小売り〔アジア人事〕コクヨ、INPEX日本経済マクロ経済その他製造石油・石炭・ガス関連記事〔アジア人事〕エスケーエレクトロニクスなど日本経済マクロ経済その他製造〔アジア人事〕三井情報など日本経済自動車電機その他サービス政策・法律・規制車部品日系３社合弁、食品工場を開所 10年後に売上最大40億円目指すベトナム食品食品・飲料逆輸入できる日本食創出を：海外普及団体、メニュー提案シンガポール食品食品・飲料卸売りイベント小売り東海ゴムがフコク現法に出資、合弁設立インドネシア製造自動車二輪車ゴム・皮革