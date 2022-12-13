７～９月サービス業収益指数、９業種で悪化

香港７～９月サービス業収益指数、９業種で悪化サービスNEW国・地域香港業種サービス関連タグ香港その他サービス統計貿易統計北京の輸出、１～11月は6.3％減少中国-北京経済マクロ経済貿易統計NEW11月の掘削機販売16％増、国内がプラス転換中国-全国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW７～９月サービス業収益指数、９業種で悪化香港サービス統計その他サービスNEW22年度８カ月の輸出額、15％増の112億ドルミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW11月自動車生産、17％増も13万台下回るインドネシア車両貿易統計自動車車部品NEW11月二輪販売59万台、19年10月以来の高水準インドネシア車両貿易統計二輪車NEW関連記事４～６月サービス業収益指数、９業種で上昇香港サービスマクロ経済統計ＩＴ一般通信金融一般証券保険その他サービス陸運海運空運小売り外食・飲食１～３月サービス業収益指数、マイナス顕著香港経済マクロ経済統計その他サービス３Ｑサービス業収益指数、４部門で２桁下落香港経済マクロ経済統計卸売り観光小売り外食・飲食サービス業収益指数、１Ｑは全部門でプラス香港経済マクロ経済貿易統計その他サービスサービス業収益指数、２Ｑは銀行がマイナス香港経済マクロ経済統計金融一般その他サービス