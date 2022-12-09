北京への移動規制緩和、コンビニ入店チェック無し

中国-全国北京への移動規制緩和、コンビニ入店チェック無し経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国日本小売りマクロ経済関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（８日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW消費回復の流れ強まる コロナ策緩和で旅行・飲食盛況に中国-全国経済マクロ経済陸運空運観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海の飲食店利用、陰性証明不要に中国-上海社会保健医療娯楽社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW広州市が消費券発行、計３回配布へ中国-広東経済統計ＩＴ一般保健医療陸運観光娯楽社会一般政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW公共交通のコロナ対策を緩和、交通運輸省中国-全国運輸陸運政策・法律・規制NEW関連記事在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限中国-全国社会自動車保健医療社会一般小売り留学生入国、月内にも緩和ベトナム社会社会一般コロナ陰性証明書、外国船乗組員に発行へミャンマー運輸保健医療海運社会一般雇用・労務レジ無しコンビニ公開、ローソンが実験店舗日本商業ＩＴ一般小売り競争条例「ビジネス環境損ねる」、総商会香港経済マクロ経済政策・法律・規制