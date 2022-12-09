新たに１万4373人感染、前日から2392人増

香港新たに１万4373人感染、前日から2392人増安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（８日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW消費回復の流れ強まる コロナ策緩和で旅行・飲食盛況に中国-全国経済マクロ経済陸運空運観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海の飲食店利用、陰性証明不要に中国-上海社会保健医療娯楽社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW広州市が消費券発行、計３回配布へ中国-広東経済統計ＩＴ一般保健医療陸運観光娯楽社会一般政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW公共交通のコロナ対策を緩和、交通運輸省中国-全国運輸陸運政策・法律・規制NEW関連記事新たに１万1981人感染、前日から2029人増香港社会統計保健医療社会一般新規感染９千人超え、前日から1234人増香港社会統計保健医療社会一般新たに6014人感染、前日から561人減香港社会統計保健医療社会一般新たに4418人感染、前日から348人減香港社会統計保健医療社会一般新たに4656人感染、前日から218人減香港社会統計保健医療社会一般