11月消費者信頼感、過去20カ月で最高の47.9

タイ11月消費者信頼感、過去20カ月で最高の47.9PICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計ＧＤＰエコノミスト、来年のタイ経済を楽観視タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW11月消費者信頼感、過去20カ月で最高の47.9タイ経済マクロ経済統計NEW豪経済、年率5.9％成長も今後に懸念＝財相オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務小売りNEW来年７％成長も、コロナ対策変更で経済好転中国-全国経済マクロ経済統計社会一般政策・法律・規制電気・電子輸出、25年までに4950億リンギマレーシアＩＴマクロ経済貿易統計電子・コンピューター電機豪３ＱのＧＤＰ、0.6％増 家計支出が好調、来年は停滞かオーストラリア経済マクロ経済統計関連記事７月の消費者信頼感、２カ月連続で改善タイ経済マクロ経済統計12月の消費者信頼感、過去９カ月で最高タイ経済マクロ経済統計11月の消費者信頼感、３カ月連続で改善タイ経済マクロ経済統計自動車不動産10月の消費者信頼感、過去５カ月で最高タイ経済マクロ経済統計自動車不動産９月の消費者信頼感、７カ月ぶりに改善タイ経済マクロ経済統計自動車不動産