７日のコロナ感染は12人、６日連続で２桁

カンボジア７日のコロナ感染は12人、６日連続で２桁医薬NEW国・地域カンボジア業種医薬関連タグカンボジア保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（８日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW消費回復の流れ強まる コロナ策緩和で旅行・飲食盛況に中国-全国経済マクロ経済陸運空運観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海の飲食店利用、陰性証明不要に中国-上海社会保健医療娯楽社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW広州市が消費券発行、計３回配布へ中国-広東経済統計ＩＴ一般保健医療陸運観光娯楽社会一般政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW公共交通のコロナ対策を緩和、交通運輸省中国-全国運輸食品・飲料陸運政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナ新規感染者、５日は15人カンボジア医薬統計保健医療新型コロナの新規感染者、15日は28人カンボジア医薬保健医療新型コロナ、14日は29人の感染確認カンボジア医薬保健医療新型コロナ、８日の感染確認は35人カンボジア医薬保健医療医薬品新型コロナ、26日は19人の感染確認カンボジア医薬保健医療