10月失業率4.5％、コロナ前水準を回復

フィリピン10月失業率4.5％、コロナ前水準を回復経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計雇用・労務失業率10月失業率4.5％、コロナ前水準を回復フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務NEW10月の失業率2.0％、２カ月ぶりに改善シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務シドニーのオフィス空室率、20%に上昇もオーストラリア建設統計不動産雇用・労務雇用率がコロナ前の水準超え 長期失業率も改善、景気回復でシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務11月の失業率、８％台に悪化インド経済マクロ経済統計雇用・労務来年度予算案、農村部向け支出50％増を検討インド経済統計食品・飲料農林・水産社会一般政治一般政策・法律・規制選挙財政関連記事比の失業率、アジアで２番目に高くフィリピン経済マクロ経済統計教育雇用・労務４月失業率5.7％に改善、コロナ前近づくフィリピン経済マクロ経済保健医療雇用・労務１月失業率6.4％に改善、コロナ後最低フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務４月失業率8.7％に悪化、コロナ急増でフィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務３月失業率7.1％に改善、コロナ後最低フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務