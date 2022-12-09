日本が５週連続で世界最多、コロナ感染者

アジア日本が５週連続で世界最多、コロナ感染者社会NEW国・地域アジア業種社会関連タグ日本保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（８日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW消費回復の流れ強まる コロナ策緩和で旅行・飲食盛況に中国-全国経済マクロ経済陸運空運観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海の飲食店利用、陰性証明不要に中国-上海社会保健医療娯楽社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW広州市が消費券発行、計３回配布へ中国-広東経済統計ＩＴ一般保健医療陸運観光娯楽社会一般政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW公共交通のコロナ対策を緩和、交通運輸省中国-全国運輸食品・飲料陸運政策・法律・規制NEW関連記事４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療日本が３週連続で世界最多、コロナ感染者アジア医薬保健医療日本が再び世界最多、コロナ感染者数アジア社会保健医療社会一般日本が10週連続で世界最多、コロナ感染者数アジア社会保健医療社会一般コロナ感染者、日本が９週連続で世界最多アジア医薬保健医療