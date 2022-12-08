豪経済、年率5.9％成長も今後に懸念＝財相

オーストラリア豪経済、年率5.9％成長も今後に懸念＝財相経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般小売りマクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰエコノミスト、来年のタイ経済を楽観視タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW11月消費者信頼感、過去20カ月で最高の47.9タイ経済マクロ経済統計NEW豪経済、年率5.9％成長も今後に懸念＝財相オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務小売りNEW来年７％成長も、コロナ対策変更で経済好転中国-全国経済マクロ経済統計社会一般政策・法律・規制電気・電子輸出、25年までに4950億リンギマレーシアＩＴマクロ経済貿易統計電子・コンピューター電機豪３ＱのＧＤＰ、0.6％増 家計支出が好調、来年は停滞かオーストラリア経済マクロ経済統計関連記事高インフレ継続、追加生活費支援はせず＝財相オーストラリア経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制財政２Ｑの豪ＧＤＰ、0.9％増 世帯消費と輸出が拡大オーストラリア経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス鉱業その他サービス観光雇用・労務小売り外食・飲食豪の政策金利、来年６月に3.6％もオーストラリア金融金融一般豪州は３Ｑに景気後退から脱出＝豪準備銀オーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制豪住宅価格２カ月連続下落、今後も需要減かオーストラリア建設統計不動産建設・プラント災害