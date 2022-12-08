11月新車販売9.1万台、４カ月連続９万台超

インドネシア11月新車販売9.1万台、４カ月連続９万台超車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車統計自動車統計長安汽車の11月販売、３カ月ぶりマイナス中国-重慶車両統計自動車NEWマツダの新車販売、11月は59.6％減中国-全国車両統計自動車NEW福田汽車、ＣＡＴＬと電池リース会社設立中国-北京車両統計自動車その他製造設備投資車部品NEW11月の輸出8.7％減、２カ月連続のマイナス中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信繊維その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業NEWフォードの11月販売、２カ月連続で最多更新ベトナム車両統計自動車NEW４～６月の税収１千億円超 前年比４割増、コロナ前の水準にミャンマー経済マクロ経済統計財政NEW関連記事＜資料＞１～６月の日系モデル別生産台数インドネシア車両統計自動車３月新車販売9.8万台、３カ月ぶり９万台超えインドネシア車両統計自動車11月新車販売、前月比16％増8.7万台インドネシア車両統計自動車車部品９月新車自動車販売、ほぼ横ばいの8.4万台インドネシア車両統計自動車車部品ガイキンド、来年の新車販売台数は105万台インドネシア車両マクロ経済統計自動車