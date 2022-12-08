新たに１万1981人感染、前日から2029人増

香港新たに１万1981人感染、前日から2029人増安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（７日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、続く減少傾向中国-全国社会保健医療医薬品社会一般NEW行動・移動制限緩和、大部分で陰性証明不要中国-全国社会保健医療社会一般NEWコロナで入館原則認めず、在中国大使館中国-全国社会社会一般NEW上海ディズニーランド、８日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽NEW行動・移動制限を大幅緩和 陰性証明・健康コードが基本不要中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新たに9952人感染、前日から444人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般新たに5198人感染、前日から210人増香港社会統計保健医療社会一般新たに5245人感染、前日から536人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般