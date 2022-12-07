11月の輸出8.7％減、２カ月連続のマイナス

中国-全国11月の輸出8.7％減、２カ月連続のマイナス経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車繊維精密機器機械その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業マクロ経済統計貿易自動車統計長安汽車の11月販売、３カ月ぶりマイナス中国-重慶車両統計自動車NEWマツダの新車販売、11月は59.6％減中国-全国車両統計自動車NEW福田汽車、ＣＡＴＬと電池リース会社設立中国-北京車両統計自動車その他製造設備投資車部品NEW11月の輸出8.7％減、２カ月連続のマイナス中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信繊維その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業NEWフォードの11月販売、２カ月連続で最多更新ベトナム車両統計自動車NEW４～６月の税収１千億円超 前年比４割増、コロナ前の水準にミャンマー経済マクロ経済統計財政NEW貿易統計11月の輸出8.7％減、２カ月連続のマイナス中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信繊維その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業NEW11月輸出額、３カ月連続減少＝電子部品も台湾経済マクロ経済貿易統計NEW電気・電子輸出、25年までに4950億リンギマレーシアＩＴマクロ経済貿易統計電子・コンピューター電機NEW農産物・食品輸出、過去最高の81億米ドル韓国食品貿易統計食品・飲料ペットフード輸出増、低コストなどで競争力タイ食品貿易統計食品・飲料タイの対ロ輸出、１～10月は４割減にタイ経済マクロ経済貿易統計関連記事10月の輸出、２年半ぶり減少 前年比0.3％減、輸入も落ち込み中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス鉱業車部品９月の輸出5.7％増、伸びが鈍化中国-全国経済マクロ経済貿易統計輸出の伸びが鈍化 ８月は７％増、前月比はマイナス中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業車部品１～４月の輸出は13％増、コロナで４月低迷中国-全国経済マクロ経済貿易統計１～３月の輸出は16％増、コロナも好調維持中国-全国経済マクロ経済貿易統計