日系企業48％が利益改善予想

ベトナム日系企業48％が利益改善予想コロナ反動、原料高や為替が重し経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム日本マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（８日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW消費回復の流れ強まる コロナ策緩和で旅行・飲食盛況に中国-全国経済マクロ経済陸運空運観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海の飲食店利用、陰性証明不要に中国-上海社会保健医療娯楽社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW広州市が消費券発行、計３回配布へ中国-広東経済統計ＩＴ一般保健医療陸運観光娯楽社会一般政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW公共交通のコロナ対策を緩和、交通運輸省中国-全国運輸陸運政策・法律・規制NEW貿易統計11月の生産者物価指数、7.2％上昇タイ経済統計NEW日系企業48％が利益改善予想 コロナ反動、原料高や為替が重しベトナム経済マクロ経済統計NEW豪10月貿易黒字、1.8％減 日本向け輸出が減少オーストラリア経済マクロ経済貿易統計NEW10月経常赤字641億円、９カ月ぶり日本経済貿易統計NEW11月の輸出8.7％減、２カ月連続のマイナス中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信繊維その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業11月輸出額、３カ月連続減少＝電子部品も台湾経済マクロ経済貿易統計関連記事【ウィズコロナ】感染ピーク後もリモート定着 リスクと効率天秤、採用にも変化韓国経済自動車電機保健医療雇用・労務総合競争力トップは深セン 上位３位変わらず、２大デルタ強し中国-全国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制【年始特集】アジアで高まる中国の存在感 日本企業に何らかの影響、７割日本経済マクロ経済統計自動車その他製造インフラ金融一般設備投資建設・プラント倉庫環境政策・法律・規制外交平均賃金の実質上昇幅、過去10年はわずか0.1％台湾経済統計雇用・労務投資に急ブレーキ、4年来で最低＝北京中国-全国経済マクロ経済統計設備投資