10月の失業率2.0％、２カ月ぶりに改善

シンガポール10月の失業率2.0％、２カ月ぶりに改善経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計雇用・労務失業率10月の失業率2.0％、２カ月ぶりに改善シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEWシドニーのオフィス空室率、20%に上昇もオーストラリア建設統計不動産雇用・労務NEW雇用率がコロナ前の水準超え 長期失業率も改善、景気回復でシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務11月の失業率、８％台に悪化インド経済マクロ経済統計雇用・労務来年度予算案、農村部向け支出50％増を検討インド経済統計食品・飲料農林・水産社会一般政治一般政策・法律・規制選挙財政10月失業率3.64％、２カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務関連記事８月の失業率1.9％、前月から改善シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務２月の失業率2.1％、0.2ポイント改善シンガポール経済統計雇用・労務11月の失業率2.5％、前月比0.1ポイント改善シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務10月失業率2.6％、前月から横ばいシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務４月の国民失業率4.1％、３カ月連続で改善シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務