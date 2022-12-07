政府、外国人旅行者回復に注力

タイ政府、外国人旅行者回復に注力拙速な観光振興は逆効果の指摘も観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（７日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、続く減少傾向中国-全国社会保健医療医薬品社会一般NEW行動・移動制限緩和、大部分で陰性証明不要中国-全国社会保健医療社会一般NEWコロナで入館原則認めず、在中国大使館中国-全国社会社会一般NEW上海ディズニーランド、８日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽NEW行動・移動制限を大幅緩和 陰性証明・健康コードが基本不要中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW関連記事国内外のコロナ再流行に警戒 中国向け輸出低調、経済下押しもタイ経済マクロ経済貿易政策・法律・規制タイ全土、厳戒態勢に、同時爆弾テロでタイ社会通信空運観光社会一般文化・宗教事件政治一般政策・法律・規制【安全情報】テロ組織のメンバー侵入？タイ宝石・宝飾品社会一般イベント事件政治一般政策・法律・規制歓楽街で尿検査、第1弾はRCAタイ娯楽社会一般事件男の満足・ラブツアー、タイが米旅行会社を批判タイ通信社会一般