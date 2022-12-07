豪３ＱのＧＤＰ、0.6％増

オーストラリア豪３ＱのＧＤＰ、0.6％増家計支出が好調、来年は停滞か経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計ＧＤＰ来年７％成長も、コロナ対策変更で経済好転中国-全国経済マクロ経済統計社会一般政策・法律・規制NEW電気・電子輸出、25年までに4950億リンギマレーシアＩＴマクロ経済貿易統計電子・コンピューター電機NEW豪３ＱのＧＤＰ、0.6％増 家計支出が好調、来年は停滞かオーストラリア経済マクロ経済統計NEW９月末の家計債務、前年比4.7％増の51兆円タイ金融統計ＩＴ一般金融一般世銀、本年度成長率の予測を6.9％に引き上げインド経済マクロ経済統計利上げピークの市場予測、来年3.6％に低下オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務自動車統計長安汽車の11月販売、３カ月ぶりマイナス中国-重慶車両統計自動車NEWマツダの新車販売、11月は59.6％減中国-全国車両統計自動車NEW福田汽車、ＣＡＴＬと電池リース会社設立中国-北京車両統計自動車その他製造設備投資車部品NEW11月の輸出8.7％減、２カ月連続のマイナス中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信繊維その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業NEWフォードの11月販売、２カ月連続で最多更新ベトナム車両統計自動車NEW４～６月の税収１千億円超 前年比４割増、コロナ前の水準にミャンマー経済マクロ経済統計財政NEW関連記事豪資源輸出が過去最高へ、赤字は400億＄縮小かオーストラリア資源貿易石油・石炭・ガス鉱業財政２Ｑの豪ＧＤＰ、0.9％増 世帯消費と輸出が拡大オーストラリア経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス鉱業その他サービス観光雇用・労務小売り外食・飲食豪ＧＤＰ、3.4％増と急回復 原動力は個人消費オーストラリア経済マクロ経済統計ＮＺ３ＱのＧＤＰ3.7％減、デルタの影響響くニュージーランド経済マクロ経済統計豪２Ｑの成長率、1.4％に急減速 世界金融危機以来の低水準にオーストラリア経済マクロ経済貿易統計