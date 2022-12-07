４大銀、ＲＢＡに続いて住宅融資金利引上げ

オーストラリア連邦準備銀行（ＲＢＡ）が６日に政策金利を0.25ポイント引き上げて3.1％にしたことに続いて、４大銀行が変動金利型住宅ローンの金利を同ポイント引き上げたことが分かった。これにより50万豪ドル（約4,600万円）を借りる世帯の１カ月当たりの返済額が75豪ドル上昇し、家計への負担がさらに大きくなる。一方、預金金利の引き上げには消極的だ。オーストラリアン・ファイナンシャル・レビューなどが伝えた。