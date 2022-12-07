４大銀、ＲＢＡに続いて住宅融資金利引上げ

オーストラリア４大銀、ＲＢＡに続いて住宅融資金利引上げ金融NEWオーストラリア連邦準備銀行（ＲＢＡ）が６日に政策金利を0.25ポイント引き上げて3.1％にしたことに続いて、４大銀行が変動金利型住宅ローンの金利を同ポイント引き上げたことが分かった。これにより50万豪ドル（約4,600万円）を借りる世帯の１カ月当たりの返済額が75豪ドル上昇し、家計への負担がさらに大きくなる。一方、預金金利の引き上げには消極的だ。オーストラリアン・ファイナンシャル・レビューなどが伝えた。国・地域オーストラリア業種金融関連タグオーストラリア金融一般不動産統計政策・法律・規制関連記事政策金利のピークは３％か、市場予測が下落オーストラリア金融マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制ＮＡＢ、住宅ローンの固定金利を引き上げオーストラリア金融金融一般不動産政策・法律・規制コロナ下の豪４行の返済猶予、ＡＮＺが最大オーストラリア金融統計金融一般住宅ローン金利引き上げ、４大銀が続々オーストラリア金融金融一般設備投資不動産政策・法律・規制ＡＮＺとＮＡＢ、住宅ローン残高を拡大オーストラリア金融統計金融一般設備投資建設・プラント