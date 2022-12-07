６日の感染者17人、13日間連続で死者ゼロ

ミャンマー６日の感染者17人、13日間連続で死者ゼロ安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（７日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、続く減少傾向中国-全国社会保健医療医薬品社会一般NEW行動・移動制限緩和、大部分で陰性証明不要中国-全国社会保健医療社会一般NEWコロナで入館原則認めず、在中国大使館中国-全国社会社会一般NEW上海ディズニーランド、８日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽NEW行動・移動制限を大幅緩和 陰性証明・健康コードが基本不要中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW関連記事３日の感染者15人、10日間連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般27日の感染者10人、４日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般26日の感染者20人、３日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般24日の感染者22人、新たに死者確認されずミャンマー社会統計保健医療社会一般23日の感染者21人、新たに死者１人確認ミャンマー社会保健医療社会一般