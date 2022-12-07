新規感染362人、前日から65人減

ベトナム新規感染362人、前日から65人減安全情報社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新規感染333人、前日から25人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染489人、前日から57人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染316人、前日から54人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染800人、前日から113人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染913人、前日から76人減ベトナム社会保健医療社会一般