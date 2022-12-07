ファイザー２価ワクチン、12日に接種開始

シンガポールファイザー２価ワクチン、12日に接種開始医薬NEW国・地域シンガポール業種医薬関連タグシンガポール保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事ファイザー製２価ワクチン、当局が緊急承認シンガポール医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制２価ワクチンの接種対象、年内に18～49歳もシンガポール医薬保健医療医薬品社会一般ワクチン接種対象拡大、生後６カ月～４歳もシンガポール社会保健医療社会一般ワクチン３回目接種、50～59歳も対象にシンガポール社会保健医療社会一般シノバック製ワクチン、４～６週間で新在庫シンガポール社会保健医療医薬品社会一般