世銀、本年度成長率の予測を6.9％に引き上げ

インド世銀、本年度成長率の予測を6.9％に引き上げPICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド米国マクロ経済統計ＧＤＰ９月末の家計債務、前年比4.7％増の51兆円タイ金融統計ＩＴ一般金融一般NEW世銀、本年度成長率の予測を6.9％に引き上げインド経済マクロ経済統計NEW利上げピークの市場予測、来年3.6％に低下オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交７～９月のＧＤＰは6.3％増 成長鈍化、下振れリスク高まりインド経済マクロ経済統計22年のＧＤＰ成長率予測、3.06％に下方修正台湾経済マクロ経済統計貿易統計農産物・食品輸出、過去最高の81億米ドル韓国食品貿易統計食品・飲料NEWペットフード輸出増、低コストなどで競争力タイ食品貿易統計食品・飲料NEWタイの対ロ輸出、１～10月は４割減にタイ経済マクロ経済貿易統計NEW世銀、本年度成長率の予測を6.9％に引き上げインド経済マクロ経済統計NEWトヨタの11月販売18％減、コロナが影響中国-全国車両貿易統計自動車10月の国境貿易、中継貿易不振で３％減少タイ経済マクロ経済貿易統計関連記事今年の東南ア経済は4.9％成長 ア開銀見通し、最高は越の6.5％ASEAN経済マクロ経済貿易設備投資観光雇用・労務政策・法律・規制世銀の経済成長率予想、17年は5.2％に伸長インドネシア経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資政策・法律・規制財政今年の最安値更新、ウォン高続く見通し韓国経済マクロ経済金融一般来年のＧＤＰ成長率、世銀が6.3％に下方修正インドネシア経済マクロ経済貿易統計金融一般Ｑ２のＧＤＰ、12.5％増：２四半期連続の２けた成長台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料農林・水産金融一般設備投資卸売り観光政策・法律・規制小売り