コロナ感染、減少傾向が継続

中国-全国コロナ感染、減少傾向が継続安全情報社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国保健医療陸運政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事コロナ感染、無症状が７日連続の減少中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制コロナ感染、有症者が4000人超え中国-全国社会保健医療社会一般コロナ感染者が連日過去最多 週末３日間、10万人を突破中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、20日は2.7万人近くに中国-全国社会保健医療社会一般コロナ感染、計７万人超え 週末３日間、全地域で無症状確認中国-全国社会保健医療社会一般