マレーシア人出張者、７割が健康安全を懸念

マレーシアマレーシア人出張者、７割が健康安全を懸念経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシア米国保健医療空運統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事インド人の約８割、出張再開を強く希望インド経済マクロ経済空運雇用・労務政府がエアアジアと提携、出張航空券を割引フィリピン運輸倉庫空運財政経費管理コンカー、マニラで日系向け入力代行フィリピン商業その他サービス雇用・労務経費管理の米コンカー、豪から統括拠点移管シンガポールＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他サービスBAT16％減益、たばこ増税で販売減マレーシア製造決算その他製造