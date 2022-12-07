活動制限１月９日まで延長、最低レベル維持

インドネシア活動制限１月９日まで延長、最低レベル維持社会NEW国・地域インドネシア業種社会関連タグインドネシア保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事活動制限、営業時間や出社率を緩和インドネシア社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食活動制限レベル１、ジャワ・バリで21日までインドネシア社会保健医療社会一般コロナ規制を５週間延長、最低レベル維持インドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ規制、最低レベルを10月３日まで延長インドネシア社会保健医療社会一般ジャワ・バリ、活動制限レベル１を29日までインドネシア社会保健医療社会一般