今年のコロナ死者878人、過去２年の累計突破

シンガポール今年のコロナ死者878人、過去２年の累計突破安全情報医薬NEW国・地域シンガポール業種医薬関連タグシンガポール保健医療統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事２つのオミクロン派生型、渡航者４人が感染シンガポール社会保健医療社会一般ＸＢＢ感染の波、早めに終了も＝保健相シンガポール社会保健医療社会一般サル痘患者、容体安定なら隔離施設で見守りシンガポール社会保健医療社会一般政策・法律・規制政府、コロナ規制見直し ８月に新枠組み、経済正常化へフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制受診者、デルタ流行期下回る オミクロン株、軽症者多くフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制