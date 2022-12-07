９月末の家計債務、前年比4.7％増の51兆円

タイ９月末の家計債務、前年比4.7％増の51兆円金融NEW国・地域タイ業種金融関連タグタイ金融一般ＩＴ一般統計ＧＤＰ９月末の家計債務、前年比4.7％増の51兆円タイ金融統計ＩＴ一般金融一般NEW世銀、本年度成長率の予測を6.9％に引き上げインド経済マクロ経済統計NEW利上げピークの市場予測、来年3.6％に低下オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交７～９月のＧＤＰは6.3％増 成長鈍化、下振れリスク高まりインド経済マクロ経済統計22年のＧＤＰ成長率予測、3.06％に下方修正台湾経済マクロ経済統計自動車統計テスラの11月中国販売、初の10万台超え中国-全国車両統計自動車NEW奇瑞の11月販売、９％減の10万台中国-安徽車両統計自動車NEWバッテリーＥＶの人気高まる、工業連が指摘タイ車両統計自動車電機環境NEWタイの対ロ輸出、１～10月は４割減にタイ経済マクロ経済貿易統計NEW９月末の家計債務、前年比4.7％増の51兆円タイ金融統計ＩＴ一般金融一般NEWＵＭＷトヨタ、11月販売は23％増の１万台マレーシア車両統計自動車車部品NEW関連記事家計債務の不良債権化進行、９月末は8.4％タイ金融統計金融一般20～22歳の債務増加を懸念＝信用報告機関タイ金融マクロ経済統計金融一般社会一般政策・法律・規制３月末の家計負債、過去最大も増加幅は縮小韓国経済マクロ経済金融一般不動産18年９月末の家計債務６％増、ＮＥＳＤＣタイ経済マクロ経済統計自動車金融一般不動産政策・法律・規制昨年９月末の家計債務６％増、ＧＤＰ比81％タイ経済マクロ経済統計金融一般