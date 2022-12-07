香港大開発の経鼻ワクチン、本土で使用許可

香港香港大開発の経鼻ワクチン、本土で使用許可医薬NEW国・地域香港業種医薬関連タグ香港保健医療医薬品政策・法律・規制教育関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事翰宇薬業、コロナ点鼻薬の動物実験実施中国-深セン医薬保健医療医薬品香港大の分離オミクロン株、製薬大手に提供香港医薬保健医療医薬品社会一般米政権、抗ウイルス飲み薬開発に32億ドル米国医薬保健医療秋冬のコロナ第４波警戒を、香港大の袁氏香港社会保健医療社会一般中国ワクチンで抗体確認、初の臨床試験チーム中国-全国医薬保健医療