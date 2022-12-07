シエムレアプ観光客、１～10月は179万人

カンボジアシエムレアプ観光客、１～10月は179万人観光NEW国・地域カンボジア業種観光関連タグカンボジア観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事観光業界向け免税措置、年末まで再延長カンボジア観光観光アンコール遺跡群、１～７月は10%以上減収カンボジア観光統計観光観光省、18年は観光客610万人見込むカンボジア観光観光17年の外国人観光客、12％増の560万人カンボジア観光統計インフラ設備投資建設・プラント空運観光シエムレアプの正月祭、23％増163万人来場カンボジア観光観光社会一般イベント文化・宗教